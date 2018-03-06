Подозрительным иностранцам запретят въезд в Россию

Правительственная комиссия предложила закрыть российскую границу для лиц, подозреваемых в финансировании терроризма и отмывании средств. Такие рекомендации содержатся в отзыве правительства на поправки к закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».
Так, границу могут закрыть для иностранцев, чьи счета были заморожены из-за подозрений в финансировании терроризма или отмывании доходов, полученных преступным путем, пишут «Известия». Сейчас документ готовится к рассмотрению в первом чтении в Госдуме.
Кроме того, комиссия внесла предложение расширить список на тех лиц, которые участвуют в деятельности организаций из перечня причастных к экстремизму или терроризму. Этот документ формирует Росфинмониторинг на основании данных, представленных Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, МВД и МИДом, при этом не требуется отдельного решения суда о признании организации экстремистской.
Как писало «URA.RU», ранее президент Владимир Путин рассказал о том, что за прошедший год в России было предотвращено 68 преступлений террористической направленности. По его словам, среди них было 25 терактов.