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06 марта 2018
07:46  06 марта 2018 0

Подозрительным иностранцам запретят въезд в Россию

Открытая лицензия на 21.07.2015. Терроризм., террорист
Границу закроют для иностранцев, финансирующих терроризмФото: Jon Olav Eikenes/Flickr

Правительственная комиссия предложила закрыть российскую границу для лиц, подозреваемых в финансировании терроризма и отмывании средств. Такие рекомендации содержатся в отзыве правительства на поправки к закону «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».

Так, границу могут закрыть для иностранцев, чьи счета были заморожены из-за подозрений в финансировании терроризма или отмывании доходов, полученных преступным путем, пишут «Известия». Сейчас документ готовится к рассмотрению в первом чтении в Госдуме.

Кроме того, комиссия внесла предложение расширить список на тех лиц, которые участвуют в деятельности организаций из перечня причастных к экстремизму или терроризму. Этот документ формирует Росфинмониторинг на основании данных, представленных Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, МВД и МИДом, при этом не требуется отдельного решения суда о признании организации экстремистской.

Как писало «URA.RU», ранее президент Владимир Путин рассказал о том, что за прошедший год в России было предотвращено 68 преступлений террористической направленности. По его словам, среди них было 25 терактов.

Игорь Чукреев
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