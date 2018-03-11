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11 марта 2018
10 марта 2018
08:53  11 марта 2018 1

Названы три лучших кроссовера стоимостью до миллиона рублей

Mazda CX-5 опередила конкурентов благодаря хорошей управляемостиФОТО: vmiredorog.ru

Автомобильные эксперты назвали три лучших кроссовера, которые можно приобрести на вторичном рынке за один миллион рублей. Лучшим вариантом в данной категории благодаря своей надежности и хорошей управляемости признана Mazda CX-5.

По оценкам экспертов, за миллион рублей с рук можно приобрести автомобиль 2011—2013 годов. Главными недостатками Mazda CX-5 являются стоимость запчастей, дорогостоящее обслуживание, а также чрезмерная популярность японского автомобиля у автоугонщиков, пишет Daily-motor.ru.

Второй в рейтинге стала Honda CR-V. Подержанный японский кроссовер также можно приобрести за указанную сумму, но подержанную модель моложе 2011 года найти за эти деньги почти невозможно. В числе плюсов автомобиля отмечается его надежность и отличный мотор на 2 (либо на 2,4) литра. Среди недостатков — слабое лакокрасочное покрытие и устаревший дизайн.

Третью строчку в рейтинге разделили сразу два автомобиля: Kia Sportage и Hyundai ix35, которые по характеристикам являются близнецами. За один миллион рублей автолюбители смогут найти модели 2013—2014 годов выпуска. Главный недостаток автомобилей заключается проблемном моторе с индексом. Из плюсов отмечается надежность кроссоверов и невысокая стоимость обслуживания.

Сергей Макеев
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