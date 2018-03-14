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14 марта 2018
12:24  14 марта 2018 3

Бывший свердловский депутат рассказал, как его друг Олег Табаков отказался от имени

Анатолий Павлов, интервью. Екатеринбург, павлов анатолий
Павлов и Табаков дружили несколько десятилетийФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гендиректор екатеринбургского завода «Пневмостроймашина» и экс-депутат Заксобрания Свердловской области Анатолий Павлов прокомментировал смерть близкого друга Олега Табакова. Он рассказал о курьезном случае, произошедшем с ними на Урале, и об их последней встрече.

Актер часто приезжал с семьей погостить к своему другу в Екатеринбург. Однажды, по словам Павлова, на одном из местных рынков торговки не могли понять, действительно ли перед ними легендарный актер, и обратились к приятелям. «И вдруг он: «Какой я вам Олег Павлович?» — «Разве Вы не Табаков?» — «Да не Табаков я! Вечно меня с этим Табаковым путают!» Я потом его спрашиваю: «Олег, что это ты от своего имени отказался?» — «Толяша, представляешь, что началось бы, если бы я им сказал, что я Табаков?» — цитируют Павлова «Дни.ру».

Олег Табаков и Анатолий Павлов в очереди за сувенирами. Выставка о Первой мировой войне. Екатеринбург, павлов анатолий, табаков олег
Табаков и Павлов в Краеведческом музее Екатеринбурга в 2014 году
Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Табаков и Павлов были дружны 30 лет. Уралец уверен, что они сошлись из-за схожих взглядов на многие вещи. «Мне было легко с ним, ему — со мной. Это он приучил меня любить театр», — поделился директор завода с изданием «Московский комсомолец». Он добавил, что Табаков был прямолинеен с начинающими артистами без таланта, все «жестко, резко и правдиво» высказывал им в глаза — чтобы зря не теряли время. Экс-депутат назвал актера «одним из немногих, у кого в наше бессовестное время была совесть».

В последний раз друзья встретились в январе. Павлов рассказал, что пришел навестить друга, но не стал беспокоить, так как Табаков спал. «У меня сейчас вся семья в трансе. Горе у нас. Ведь вся жизнь прошла вместе, на глазах друг у друга. Я успел сказать ему добрые слова при жизни», — признался бывший депутат.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Павлов в 2014 году, во время приезда Табакова в столицу Урала на открытие выставки, посвященной 100-летию со дня начала Первой мировой войны, сделал другу подарок. Он купил поднос, небольшую ящерку и несколько каменных малахитовых магнитов, которые выбрал актер. До этого, во время приезда артиста на выставку «Иннопром-2012» в Екатеринбурге, Табакова также сопровождал его товарищ.

Напомним, советский и российский актер и режиссер театра и кино, народный артист СССР Олег Табаков, скончался после продолжительной болезни 12 марта в возрасте 82 лет. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, писала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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