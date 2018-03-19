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19 марта 2018
20:06  19 марта 2018 0

Наблюдатели рассказали о «фабрике фейков» на президентских выборах

ВЦИК. Москва, мониторы, вцик, выборы 2018, выборы2018, выборы президента рф, центризбирком, центральная избирательная комиссия, выборы президента российской федерации, 18 марта 2018, наблюдение, камеры на уик
Самой главной проблемой стало количество фейковых нарушенийФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Независимые наблюдатели «Национального общественного мониторинга» получили 1001 фейковое сообщение о нарушениях на выборах президента России 18 марта. Всего на карту сообщений за все время мониторинга поступило 2734 сигнала, из них 1710 пришли в день голосования, рассказал федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

В наблюдении за выборами приняли участие более 160 тысяч человек от организации. Они использовали портал НОМ, мобильное приложение и веб-камеры, установленные на избирательных участках, рассказала федеральный координатор НОМ, сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова, передает ТАСС. Бабченкова добавила, что выборы президента — 2018 останутся в памяти из-за «беспрецедентного количества фейковых сообщений». В свою очередь, Коломойцев назвал это «фабрикой фейков», которая заполняла все информационное пространство. К примеру, поступали сообщения о нарушениях на несуществующих участках.

Выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. После обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин получил 76,6% голосов избирателей, второе место занял Павел Грудинин с 11,8%, третье — Владимир Жириновский с 5,66%. За Ксению Собчак проголосовали 1,67% россиян, за Григория Явлинского — 1,04%. Остальные кандидаты — Сергей Бабурин, Борис Титов и Максим Сурайкин набрали менее одного процента голосов.

Ольга Кулакова
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