Наблюдатели рассказали о «фабрике фейков» на президентских выборах

20:06 19 марта 2018 0

Самой главной проблемой стало количество фейковых нарушений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Независимые наблюдатели «Национального общественного мониторинга» получили 1001 фейковое сообщение о нарушениях на выборах президента России 18 марта. Всего на карту сообщений за все время мониторинга поступило 2734 сигнала, из них 1710 пришли в день голосования, рассказал федеральный координатор НОМ Роман Коломойцев.

В наблюдении за выборами приняли участие более 160 тысяч человек от организации. Они использовали портал НОМ, мобильное приложение и веб-камеры, установленные на избирательных участках, рассказала федеральный координатор НОМ, сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова, передает ТАСС. Бабченкова добавила, что выборы президента — 2018 останутся в памяти из-за «беспрецедентного количества фейковых сообщений». В свою очередь, Коломойцев назвал это «фабрикой фейков», которая заполняла все информационное пространство. К примеру, поступали сообщения о нарушениях на несуществующих участках.

Выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. После обработки 99,83% протоколов действующий президент России Владимир Путин получил 76,6% голосов избирателей, второе место занял Павел Грудинин с 11,8%, третье — Владимир Жириновский с 5,66%. За Ксению Собчак проголосовали 1,67% россиян, за Григория Явлинского — 1,04%. Остальные кандидаты — Сергей Бабурин, Борис Титов и Максим Сурайкин набрали менее одного процента голосов.