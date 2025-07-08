Хачанов проиграл пятой ракетке мира в четвертьфинале Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на Уимблдоне на стадии четвертьфинала. Он уступил американцу Тейлору Фрицу, который занимает пятую строчку мирового рейтинга. Итоговый счет встречи составил 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).
Тейлор Фриц впервые в своей профессиональной карьере пробился в полуфинал Уимблдона. В следующем раунде его соперником станет победитель матча между второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом, и британцем Кэмероном Норри, занимающим 61-е место в рейтинге ATP.
Хачанов занимает 20-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP. Лучшим результатом россиянина на Уимблдоне был четвертьфинал в 2021 году. Хачанов оставался последним из россиян в мужской сетке.
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