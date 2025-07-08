Хачанов проиграл пятой ракетке мира в четвертьфинале Уимблдона

Хачанов уступил Фрицу в четвертьфинале Уимблдона
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Хачанов вылетел из турнира Уимблдон
Хачанов вылетел из турнира Уимблдон Фото:

Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на Уимблдоне на стадии четвертьфинала. Он уступил американцу Тейлору Фрицу, который занимает пятую строчку мирового рейтинга. Итоговый счет встречи составил 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7). 

Тейлор Фриц впервые в своей профессиональной карьере пробился в полуфинал Уимблдона. В следующем раунде его соперником станет победитель матча между второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом, и британцем Кэмероном Норри, занимающим 61-е место в рейтинге ATP.

Хачанов занимает 20-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP. Лучшим результатом россиянина на Уимблдоне был четвертьфинал в 2021 году. Хачанов оставался последним из россиян в мужской сетке. 

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Российский теннисист Карен Хачанов завершил выступление на Уимблдоне на стадии четвертьфинала. Он уступил американцу Тейлору Фрицу, который занимает пятую строчку мирового рейтинга. Итоговый счет встречи составил 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).  Тейлор Фриц впервые в своей профессиональной карьере пробился в полуфинал Уимблдона. В следующем раунде его соперником станет победитель матча между второй ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом, и британцем Кэмероном Норри, занимающим 61-е место в рейтинге ATP. Хачанов занимает 20-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP. Лучшим результатом россиянина на Уимблдоне был четвертьфинал в 2021 году. Хачанов оставался последним из россиян в мужской сетке. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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