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20 марта 2018
19 марта 2018
22:56  19 марта 2018 3

Росавиация сняла ограничения на полеты крупнейшей чартерной авиакомпании Azur Air

Виды Екатеринбурга, аэропорт кольцово, самолет, техобслуживание, azur air
Туроператоры вновь смогут продавать путевки с билетами Azur Air с 20 мартаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росавиация сняла с Azur Air ограничения на полеты после того, как авиакомпания устранила замечания ведомства. В связи с этим Ростуризм отменил требование о прекращении продажи туров с перелетами авиаперевозчика.

В ведомстве подчеркнули, что Azur Air предоставила отчет об устранении недостатков, которые выявили в январе 2018 года. «Решение о снятии ограничений принято также на основе заявки и документации Azur Air на снятие ограничений срока действия сертификата эксплуатанта и результатов инспекционной проверки авиакомпании в период с 14 по 15 марта 2018 года», — приводит сообщение ведомства телеканал 360.

В Ростуризме обрадовались возобновлению полетов Azur Air в полном объеме. «Это означает, что те предупреждения, которые ранее Ростуризм давал, основываясь на информации Росавиации, теперь они не имеют силы. Естественно, туроператоры и турагенты могут продавать перевозку данным перевозчиком без ограничений», — цитирует главу ведомства Олега Сафонова «Газета Кемерова».

Как ранее сообщало «URA.RU», сертификат эксплуатанта компании Azur Air — восьмой по пассажиропотоку авиакомпании в РФ и крупнейшей среди чартерных перевозчиков — ограничили до 20 марта. При плановой проверке в феврале Росавиация обнаружила нарушения, связанные с летной годностью парка.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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