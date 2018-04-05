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05 апреля 2018
13:08  05 апреля 2018 0

В Иркутске школьник воткнул нож в спину однокласснику

Интервью с генеральным директором телеканала ОТВ Антоном Стуликовым. Екатеринбург, нож, доска
Инцидент произошел во время урокаФото: Анна Майорова © URA.RU
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Кровавая поножовщина в пермской школе
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В Иркутске, в одной из школ Ленинского района, ученик девятого класса воткнул нож в спину однокласснику. Инцидент случился во время урока, когда виновник происшествия играл со складным ножом. Юноша втыкал нож в спинку впереди стоящего стула.

«В результате неосторожных действий было нанесено ранение однокласснику», — цитирует Life.ru источник в мэрии города. Пострадавшего подростка госпитализировали. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области пояснили, что между школьниками не было конфликта, никто из них ранее внимание правоохранительных органов не привлекал.

В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причины инцидента, организуются профилактические и разъяснительные мероприятия со школьниками, их родителями и педагогами. Ранее стало известно, что около 70% учителей российских школ сталкивались с агрессией, насилием и травлей со стороны учеников. Об этом сообщили на конференции «Насилие в образовательной среде», прошедшей при участии Минобрнауки. В 2018 году по стране прокатилась волна агрессии со стороны школьников — в Перми, Улан-Уде, Челябинске.

Иван Шестак
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