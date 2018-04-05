В Иркутске школьник воткнул нож в спину однокласснику

В Иркутске, в одной из школ Ленинского района, ученик девятого класса воткнул нож в спину однокласснику. Инцидент случился во время урока, когда виновник происшествия играл со складным ножом. Юноша втыкал нож в спинку впереди стоящего стула.
«В результате неосторожных действий было нанесено ранение однокласснику», — цитирует Life.ru источник в мэрии города. Пострадавшего подростка госпитализировали. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное. В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области пояснили, что между школьниками не было конфликта, никто из них ранее внимание правоохранительных органов не привлекал.
В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних выясняют причины инцидента, организуются профилактические и разъяснительные мероприятия со школьниками, их родителями и педагогами. Ранее стало известно, что около 70% учителей российских школ сталкивались с агрессией, насилием и травлей со стороны учеников. Об этом сообщили на конференции «Насилие в образовательной среде», прошедшей при участии Минобрнауки. В 2018 году по стране прокатилась волна агрессии со стороны школьников — в Перми, Улан-Уде, Челябинске.