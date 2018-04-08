12:47 08 апреля 2018 0

Генконсул сдержал обещание, данное журналистам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американский генконсул во Владивостоке Майкл Кийс сдержал обещание, данное журналистам, и выдержал пост. Об этом он сообщил на официальной странице диппредставительства США в Facebook.

«Это был очень непростой опыт, и я не могу не восхищаться россиянами, которые выдерживают пост каждый год. Однако это и очень полезный опыт. Отказ от многих вещей, которые ты так любишь, помогает по-новому понять и оценить, как много прекрасного дается тебе в обычные дни», — написал консул, подчеркнув, что это был уникальный опыт для него.

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