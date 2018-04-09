Лидер музыкального коллектива «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов написал стихотворение об убитом коте бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Видеозапись, где музыкант читает свое произведение, опубликован на официальном YouTube-канале группы. В самом начале ролика Степанцов отметил, что британцам не жалко было домашних животных Скрипалей, а русский человек «другой закваски, другого менталитета», поэтому переживает за всякую живую душу, передает ФБА «Экономика сегодня».
Напомним, 4 марта в английском городе Солсбери обнаружили экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в бессознательном состоянии. Великобритания обвинила Москву в причастности к отравлению и первой выслала из страны 23 российских дипломатов. Российская сторона отрицает все обвинения и заявила, что примет зеркальные меры, если кто-то попытается выдворить послов РФ.
Спустя почти месяц, 6 апреля, стало известно, что две морские свинки, принадлежавшие Скрипалям погибли от обезвоживания. А черный персидский кот по имени Нэш ван Дрейк был усыплен, так как животное страдало. Спастись удалось лишь кошке Мусе — она сумела покинуть опасное место до того, как в дом Скрипаля проникли британские спецслужбы. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сейчас «подполковник Кошкина» находится со специальным заданием на британской территории.