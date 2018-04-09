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09 апреля 2018
08 апреля 2018
Главные новости Москвы
05:21  09 апреля 2018 0

Лидер коллектива «Бахыт-Компот» написал стихи о коте Скрипалей. ВИДЕО

Вадим Степанцов написал философскую оду об убитом коте СкрипалейФОТО: скрин видеозаписи, YouTube
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Лидер музыкального коллектива «Бахыт-Компот» Вадим Степанцов написал стихотворение об убитом коте бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Видеозапись, где музыкант читает свое произведение, опубликован на официальном YouTube-канале группы. В самом начале ролика Степанцов отметил, что британцам не жалко было домашних животных Скрипалей, а русский человек «другой закваски, другого менталитета», поэтому переживает за всякую живую душу, передает ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, 4 марта в английском городе Солсбери обнаружили экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в бессознательном состоянии. Великобритания обвинила Москву в причастности к отравлению и первой выслала из страны 23 российских дипломатов. Российская сторона отрицает все обвинения и заявила, что примет зеркальные меры, если кто-то попытается выдворить послов РФ.

Спустя почти месяц, 6 апреля, стало известно, что две морские свинки, принадлежавшие Скрипалям погибли от обезвоживания. А черный персидский кот по имени Нэш ван Дрейк был усыплен, так как животное страдало. Спастись удалось лишь кошке Мусе — она сумела покинуть опасное место до того, как в дом Скрипаля проникли британские спецслужбы. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сейчас «подполковник Кошкина» находится со специальным заданием на британской территории.

Александр Черноскутов
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