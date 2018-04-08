Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила о сбежавшей из дома экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля кошке Мусе, привезенной в Англию из России. Забавное высказывание о питомце отравленного британского шпиона прозвучало в эфире программы «Воскресный вечер» на канале «Россия-1».
По словам Захаровой, сбежавшая «подполковник Кошкина» находится на британской территории, где выполняет порученное задание, сообщают «Вести.ru». Ранее представитель дипведомства уже комментировала ситуацию с питомцами Скрипаля, заявляя, что животные были уничтожены, так как могли послужить важной уликой.
В оцепленном полицией доме Скрипаля находились две морские свинки и кот. Грызуны погибли от обезвоживания, а кот был обнаружен в состоянии сильного стресса. Было принято решение усыпить его и сжечь. Позднее племянница Скрипаля Виктория сообщила, что в доме жила еще одна кошка Муся, привезенная из России. Где она находится теперь — неизвестно.