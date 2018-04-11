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12 апреля 2018
11 апреля 2018
23:03  11 апреля 2018 1

Мальчика Люцифера, которого продавала родная мать, забрал к себе отец

Женщина оценила своего ребенка в 20 тысяч долларовФОТО: видео СКР, скриншот

Отец мальчика по имени Люцифер, которого пыталась продать родная мать, приехал в Москву из Казахстана, чтобы забрать ребенка из приюта домой. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

Родители малыша находятся в разводе. Мать мальчика, чтобы отомстить бывшему мужу, сначала назвала ребенка Иван-Люцифер, а затем решила продать малыша через соцсети за 20 тысяч долларов. В апреле 33-летняя жительница Казахстана приехала из Алма-Аты в Москву, на встречу с покупателями. Под видом покупателей выступили столичные оперативники. Они задержали нерадивую мать прямо в банке во время передачи денег.

Женщина была арестована, мальчика временно поместили в детский дом. Следователи возбудили в отношении матери ребенка уголовное дело по статье «Торговля людьми». Ранее «URA.RU» сообщало, что в Челябинске неизвестные пытались продать живого ребенка на органы.

Наталья Михалева
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