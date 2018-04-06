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06 апреля 2018
16:42  06 апреля 2018 1

Россиянка пыталась продать сына по имени Люцифер за 20 тысяч долларов

Открытая лицензия на 04.08.2015. Взятка., взятка, деньги, конверт
Обвиняемая запросила за сына круглую суммуФото: torange.ru

В Москве полиция задержала 33-летнюю жительницу Казахстана, которая попыталась продать сына по имени Илья-Люцифер (2017 года рождения) за 20 тысяч долларов (около 1,2 миллиона рублей). Следователи возбудили в отношении матери ребенка уголовное дело по статье «Торговля людьми».

По версии следствия, в конце 2017 года женщина, находясь в Алма-Ате, разместила в группе одной из соцсетей объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка, сообщает информагентство Nation News. Накануне она вместе с малышом приехала в столицу для совершения сделки, так как нашлись покупатели. Ими выступили оперативные сотрудники ГУ МВД России по городу Москве.

По данным СКР, женщина написала отказ от сына, после чего участники сделки направились в банк для передачи денег. Там торговку детьми и задержали. Сейчас мальчик помещен в дом ребенка, так как в России у него нет родственников. В ближайшее время женщину заключат под стражу.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Челябинске попытались продать живого ребенка на органы. Объявление с указанием адреса и номера телефона появилось в соцсети. Однако возбуждать в отношении матери дело о покушении на торговлю сыном не стали.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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