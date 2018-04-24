Песков прокомментировал расходы в 10 трлн рублей на новые майские указы Путина‍

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о сумме в 10 трлн рублей из бюджета, которая будет направлена на медицину и образование согласно одному из первых майских указов Владимира Путина. По его словам, эти данные не соответствуют действительности. Он пояснил, что такой документ готовится, однако суммы в нем другие.
«Такой документ действительно готовится и будет представлен главе государства. Как только он будет готов подписать, мы проинформируем», — цитирует Пескова «Федеральное агентство новостей». Он также отметил, что в готовящихся бумагах значатся другие цифры, поэтому журналистам, распространяющим такую информацию, не следует забегать вперед. «По крайней мере, экспертная проработка велась на основе иных цифр», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что президент РФ намерен в ближайшие шесть лет увеличить расходы на здравоохранение, образование и развитие инфраструктуры на 10 трлн рублей. Соответствующий указ с описанием плана экономического развития страны Путин якобы должен подписать сразу после инаугурации, 7 мая. Часть расходов будет компенсирована за счет урезания бюджета в других сферах, в том числе в оборонной отрасли.