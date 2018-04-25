В Арктике обнаружили смертельную угрозу

Ученые обнаружили во льдах Арктики рекордное содержание микропластика. Он может нести смертельную угрозу для экосистемы.
За последние три года количество пластика в Арктике увеличилось в три раза, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на издание Nature Communications. Это в большой степени объясняется долгим периодом распада данного материала. В водах Северного Ледовитого океана сегодня находятся до 12 млн частиц пластика на кубический метр, выяснили ученые. Размер каждой частицы — не более 50 микрометров.
Льды арктического региона по сути являются хранилищем накапливаемого пластика. Неизвестно, как его попадание в мировой океан во время таяния льдов отразится на экологии.
Ранее специалисты обращали внимание на другую проблему — тот факт, что рост температуры в России опережает глобальное потепление, и такая тенденция, вероятно, сохранится до конца века. Максимальное потепление при этом ожидается в Арктике, сообщала «Национальная служба новостей».