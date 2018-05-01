Насильник нападает на женщин в пустых вагонах метро
Московская полиция разыскивает мужчину, который насилует женщин в вагонах метро. Жертвами преступника стали уже две пассажирки.
В обоих случаях, как пишет РЕН ТВ, женщины оставались в пустых вагонах поздно вечером. Заметив их, насильник заходил в вагон, запирал его ключом, нападал и лишал жертву возможности позвать на помощь. После — оставлял женщин в вагоне и убегал.
Мужчину уже разыскивает полиция
Последнее такое преступление произошло в ночь на 30 апреля. Насильник, по данным телеканала, орудовал на станциях «Свиблово» и «Сокольники». Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала подозреваемого: нападавший среднего роста с русыми волосами был одет в темную куртку.