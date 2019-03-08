Германия и Франция отказались «провоцировать Россию» по просьбе США

Германия и Франция отвергли предложение США отправить корабли в Керченский пролив. Власти этих стран расценили идею как «ненужную провокацию», сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Предложение, как рассказали агентству знакомые с переговорами между странами собеседники, поступило от вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась еще 16 февраля. Политик призвал канцлерку Германии Ангелу Меркель отправить немецкие корабли в Керченский пролив, чтобы показать президенту России Владимиру Путину, что «западные державы не откажутся от своего доступа к этим водам».
Меркель, по словам источников агентства, заявила, что готова по согласованию с Францией отправить корабли в качестве единовременного маневра, на что украинский лидер Петр Порошенко сказал: этого недостаточно, «чтобы движение по каналу было открыто постоянно». В итоге и Франция, и Германия отказались от предложения, назвав его «ненужной провокацией».
В конце ноября, напомним, украинские корабли нарушили границу России и вошли в акваторию Черного моря. Они опасно маневрировали и игнорировали требования российских пограничников. В итоге морские судна были задержаны, а экипажи — арестованы. В Кремле произошедшее назвали провокацией, с чем не согласились власти Украины.