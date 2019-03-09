На Украине утверждена новая символика боевых бригад Сухопутных войск Вооружённых сил Украины, при этом одной из бригад достались нашивки в виде человеческого черепа. Приказ о символике украинских войск подписал начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, продублировав его на своей странице в Facebook.
«Накануне дня рождения Кобзаря (Тараса Шевченко —украинского поэта — прим.ред.) утвердил новую символику боевых бригад», — написал Муженко, процитировав стихи поэта.
Новую символику получили три украинских сухопутных бригады: 30-я Отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского, 58-я Отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского, а также 72-я Отдельная механизированная бригада имени «чёрных запорожцев». Последней бригаде и принадлежат нашивки на рукава в виде черепа с надписью: «Украина или смерть». Шевроны утверждены двух видов: красно-черного или зелено-черного цвета, уточняет RT.
Ранее, как писало «URA.RU», президент Украины Петр Порошенко сфотографировался с военнослужащим, у которого на камуфляже была символика СС.