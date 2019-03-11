Чиновницу, решившую продать подаренный Porsche, бросил поклонник

Чиновницу из Татарстана Талию Минуллину бросил молодой человек, который на 8 Марта подарил ей Porsche. Об этом девушка рассказала на своей странице в Facebook.
«Я лишилась поклонника», — призналась Талия. Девушка объяснила, что мужчину смутило излишнее внимание журналистов. Расставание, как пояснила Минуллина, произошло «из-за высокой новостной активности о моей личной жизни в федеральных СМИ». Однако девушка, которая является руководителем агентства инвестиционного развития Татарстана, отреагировала на разрыв с иронией. «Вместо этих обсуждений инвестируйте в Татарстан!» — призвала Талия.
Ранее Минуллина рассказала о подаренном Porsche Леониду Якубовичу, который поздравлял с 8 Марта сотрудниц правительства Татарстана. Девушка призналась, что не знает, как оформить такой подарок — чиновникам нельзя принимать подарки стоимостью более трех тысяч рублей. В итоге она попросила молодого человека продать авто в пользу Татарстана.