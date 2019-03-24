Садальский назвал «бездарным» Галкина и все российское ТВ

Артист жестко проехался по современному российскому телевидению Фото: wikipedia.org/Dmitry Rozhkov

Актер, заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский обвинил телеведущего и юмориста Максима Галкина в бездарности. Также Садальский жестко раскритиковал российское телевидение, на которое якобы не пускают талантливых людей.

Своим мнением актер поделился на личной странице в Instagram. Он выложил снимок, на котором Галкин вместе с Прохором Шаляпиным сфотографировались в студии программы «Звезды под гипнозом». В подписи к фото Садальский вспомнил слова Галкина: «Я 20 лет на телевидении и в нём разбираюсь лучше вас». Но актер категорически не согласился с заявлением ведущего. «Макс, не говорите ерунды!», — отрезал Садальский. «Не знаю, за какие заслуги вы ведёте бездарные, как и вы, шоу», — размышлял актер. Садальский также заявил, что на российское телевидение не пускают талантливых людей. А новые шоу «стыдливо убирают за отсутствием зрителей». Кроме того, Садальский назвал Галкина «пометом».

Подписчики заслуженного артиста отреагировали на его слова неоднозначно. Некоторые поддержали юмориста. «Добейтесь того, чего добился Галкин», — негодовала arinaaleksandrova. «Очень многие артисты о вас тоже думают что вы им не коллега, режиссёры не берут вас в спектакли», — заявила Садальскому iakubova_lola. Но некоторые поддержали своего кумира. «Если бы не его престарелая жена Пугачева, где бы он сейчас был», — высказался о Галкине temirov_alexandros. «Припечатал! Но боюсь, мы не доживём до времён интересного и талантливого телевидения», — размышляла milasha.persikova.

Ранее Садальский уже нападал на Галкина. Актер высмеял ведущего за то, что тот якобы причастен к заказному убийству Киркорова.