Садальский оскорбил Галкина после скандала с заказом убийства Киркорова

По мнению Садальского, Галкин не смог бы придумать такую пиар-акцию Фото: depositphotos.com © URA.RU

Актер театра и кино Станислав Садальский прокомментировал слухи о том, что юморист Максим Галкин «заказал» убийство певца Филиппа Киркорова. Артист заявил, что инцидент является пиар-планом короля российской эстрады, а пародист Галкин не смог бы реализовать эту задумку из-за недалекого ума.

«Он [Киркоров] молодец, что все время придумывает истории и подогревает интерес к себе. Но нужно придумывать более интересные истории, потому что тут все лежит на поверхности», — цитирует агентство Nation News Садальского. По его словам, эту пиар-акцию придумал именно певец. «Максим тупой, он не может придумать, он берет то, что на поверхности лежит, а Филипп все время работает над собой», — подытожил Садальский.

Ранее один из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года в Дагестане заявил, что убийство певца заказал якобы Галкин, который приревновал артиста к супруге Алле Пугачевой. В свою очередь, юморист отшутился на обвинения. По его словам, с наступлением весны «люди просыпаются, и их фантазии тоже», передает сайт ТВЦ.

Всего по уголовному делу об организации теракта, а также в участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатки проходят четыре человека. Они планировали устроить взрыв на концерте Киркорова в Махачкале. По словам одного из фигурантов, на самом деле планировалось убийство певца. Он уточнил, что в начале 2017 года в Москве к нему якобы подошел Галкин и предложил совершить убийство артиста за два млн рублей.