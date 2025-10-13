Силуанов ответил на идею повысить налог на прибыль для банков

Министерство финансов России отказалось от идеи повышения налога на прибыль для банков. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, инициатива обсуждалась, однако в текущих условиях финансового рынка она не будет реализована.
«Мы рассматривали увеличение ставки налога на прибыль на банки. И в прошлом году рассматривали. Мы с вами этот вопрос обсуждали и не приняли решение <...> Когда мы рассматривали вопрос, то исходили из следующего: банкам нужен капитал. В условиях высоких процентных ставок, в условиях больших рисков требуется создание резервов по кредитам. Если этого капитала не будет, то может дойти до того, что придется банки спасать», — сказал министр, отвечая на вопросы депутатов. Он отметил, что такой подход позволит сохранить устойчивость кредитных организаций и поддержать экономическую стабильность. Цитата по «Интерфаксу».
Ранее, в сентябре, депутаты Госдумы предложили альтернативную меру для увеличения доходов бюджета. Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов вместе с коллегами внес инициативу о разовом 10% налоге на сверхприбыль банков. По их оценке, кредитные организации получили значительные доходы из-за высокой ключевой ставки, а значит, должны внести в бюджет больше средств, чем прежде.
Депутаты считают, что средства нужны для социальной поддержки граждан и финансирования приоритетных направлений развития экономики. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также предлагал увеличить налоговую нагрузку на банки и создать механизм перераспределения их сверхприбыли в пользу государства.
