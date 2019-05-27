Пользователи соцсетей не поверили заявлению Поклонской, что ее пытались убить

В соцсетях усомнились, что кому-то была нужна смерть Натальи Поклонской Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Россияне не поверили Наталье Поклонской, заявившей, что ее пытались убить. Пользователи социальных сетей усомнились, что кто-то мог быть заинтересован в смерти депутата Госдумы.

«Что-то с ней не так. Кому она нужна? Ваньке с болота?» — написал в Twitter Александр Головин. «[Зачем] она кому-то нужна?» — поддержал его Kostyanblch. Также один из пользователей соцсети предположил, что Поклонская может возглавить экспедицию на Марс. «Забыли добавить: Наталья лично вывела из горящей избы Николая ll и на скаку остановила Сергея Лаврова, а в 2035 году Поклонская возглавит экспедицию на Марс», — написал Hot Crazy Printzess.

Кроме того, некоторые усомнились в здоровье парламентария. «Вполне нормальная была, пока не вылезла на публику. И тут помчались тараканы», — заявил Сергей Алексеев. «Вот и надорвалась тонкая психика, чего тут удивительного? Бедная девушка. Любой так умом тронется», — написал Ilmar.

Как ранее писало «URA.RU», депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в разные годы ее пытались убить несколько раз. «Самые страшные» покушения, по ее словам, произошли в 2014 и 2015 годах, когда она занимала пост прокурора Крыма. В первом случае неизвестные пытались взорвать здание прокуратуры, во втором — столкнуть машину Поклонской с дороги, рассказала депутат.