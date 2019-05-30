Согласно памятке, журналистам не стоит раскрывать подробности смерти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление Роскомнадзора по Костромской области выдало местным журналистам памятки с информацией о том, как нельзя писать о самоубийствах. Фотографию документа опубликовал Главный редактор издания Kostroma.today Кирилл Рубанков.

«В Роскомнадзоре сегодня выдали требования со свежими примерами, как нельзя писать о самоубийствах. Конкретика — это хорошо, но вообще сама идея о том, что кто-то покончит с собой, если прочитает о самоубийстве в СМИ…», — подписал фото памятки Рубанков. Комментарий регионального Роскомнадзора на момент публикации «URA.RU» получить не удалось.

Согласно памятке, журналистам не стоит раскрывать подробности и обстоятельства о смерти, лучше публиковать только общую информацию. Например, нельзя писать, что человек преднамеренно бросился под поезд, но можно написать, что он сделал это случайно. Также ведомство советует в случае, если человек выпил уксусную кислоту, не называть это способом самоубийства. Однако можно сообщить, что пострадавший просто перепутал ее с другой жидкостью, которую собирался выпить.

Роскомнадзор считает, что при описании случая падения с крыши, нужно делать акцент на том, что действия были не осознанны и человек не хотел покончить с собой. В качестве правильного примера ведомство приводит фразу: «Девочка 5-ти лет вышла в окно с зонтиком». Научные или статистические данные о способах совершения суицида публиковать разрено.