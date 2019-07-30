Подросток из Чечни почти час плакал и извинялся в эфире за критику власти

Комментарии Магомеда Ахматова зачитывал муфтий Фото: скрин видео телеканала «Грозный»

16-летний житель Чеченской Республики Магомед Ахматов в течение часа просил прощения в эфире местного телеканала за критику властей в социальных сетях. Ситуацию для «URA.RU» разъяснил пресс-секретарь главы Чеченской Республики Ахмад Каримов.

«Я украду у вас миллиарды и тоже подарю вам 50 квартир. Да, я очень щедрый, я — красавчик», — писал подросток в соцсетях, обвиняя властей в коррупции. Но на телеканале он просил прощения со слезами на глазах.

«Юношу нашли журналисты. Люди, которые обратили на это внимание, сделали исключительно доброе дело — открыли глаза родителям. Его, можно сказать, спасли от непродуманных шагов, которые могли привести к тяжким последствиям», — заявил Каримов. Он также подчеркнул, что критиковать власть может любой гражданин России, однако мальчик занимался экстремистской деятельностью.

С подростком вел беседу муфтий Чечни Салах Межиев. Он зачитывал комментарии Ахматова, а тот отвечал, что стал «жертвой интернет-пропаганды» и писал о том, чего на самом деле в республике нет. «Я думаю, что программа повлияет на него положительно. Его поведение перед камерой — это состояние человека, который осознал, на краю какой пропасти он стоял», — заключил пресс-секретарь Рамзана Кадырова.