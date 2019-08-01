Министерство обороны РФ опубликовало документы и фотографии из фондов Центрального архива, которые посвящены 75-й годовщине освобождения литовского Каунаса советскими солдатами во времена Великой Отечественной войны. Материалы появились на официальном сайте ведомства.
«Размещение беспрецедентного информационного ресурса ставит заслон набирающей обороты фальсификации истории, документально развенчивает многие её лживые мифы», — приводит RT выдержку из сообщения Минобороны. «Документы воссоздают весь ужас этой „фабрики смерти“», — сообщают в ведомстве.
В документах представлены данные о концлагерях и операциях фашистов на территории Литвы во время войны. Наиболее жестоко фашисты расправлялись с советскими гражданами. От голода в одном из лагерей умерли более 30 тысяч человек.
Также в Минобороны рассказали о Еврейском гетто, которое находилось под Каунасом в Вильямпольской слободе. Туда в военное время согнали порядка 40 тысяч евреев, которые жили в самом городе.
Фашисты уничтожили в Каунасе почти 100 тысяч человек, из которых 40 тысяч были гражданами СССР, передает агентство Nation News. Согласно опубликованным данным, 50 тысяч убитых — граждане Франции, Бельгии, Венгрии, Чехословакии и других стран.