Медведев попросил Генпрокуратуру проверить версию о поджоге сибирской тайги

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RAE-2015. Второй день. Нижний Тагил, портрет, медведев дмитрий
По мнению Дмитрия Медведева, лес в сибирских регионах могли поджечь намеренноФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Сибирь во власти лесных пожаров

Версию о намеренном поджоге леса в Сибири необходимо тщательно проверить. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, давая соответствующее поручение руководству Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета.

«Необходимо провести проверки на предмет выявления намеренного создания лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины», — сообщил глава федерального правительства. Как пишет РИА «Новости», Медведев также поручил силовикам до 1 ноября отчитаться о расследовании причин возникновения лесных пожаров в Сибирском федеральном округе.

Ранее президент РФ Владимир Путин попросил Минобороны заняться тушением пожаров в сибирской тайге.

31 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал принятия срочных оперативных мер по тушению лесных пожаров в Сибири от регионов и федерального центра. В Сибирь контролировать ситуацию с пожарами отправился глава Минприроды РФ, экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, отмечает «Национальная служба новостей».

Крупные лесные пожары, по данным на конец июля, зафиксированы в десяти регионах. В пяти субъектах РФ введен режим ЧС. В ближайшее время дым от сибирских пожаров будет виден на Аляске.

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