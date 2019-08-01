Медведев попросил Генпрокуратуру проверить версию о поджоге сибирской тайги

Версию о намеренном поджоге леса в Сибири необходимо тщательно проверить. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, давая соответствующее поручение руководству Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета.
«Необходимо провести проверки на предмет выявления намеренного создания лесных пожаров как способа сокрытия незаконной заготовки древесины», — сообщил глава федерального правительства. Как пишет РИА «Новости», Медведев также поручил силовикам до 1 ноября отчитаться о расследовании причин возникновения лесных пожаров в Сибирском федеральном округе.
Ранее президент РФ Владимир Путин попросил Минобороны заняться тушением пожаров в сибирской тайге.
31 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал принятия срочных оперативных мер по тушению лесных пожаров в Сибири от регионов и федерального центра. В Сибирь контролировать ситуацию с пожарами отправился глава Минприроды РФ, экс-губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, отмечает «Национальная служба новостей».
Крупные лесные пожары, по данным на конец июля, зафиксированы в десяти регионах. В пяти субъектах РФ введен режим ЧС. В ближайшее время дым от сибирских пожаров будет виден на Аляске.