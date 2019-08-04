Шойгу объяснил, почему военные НАТО не приехали на Армейские игры

Танковый биатлон — одна из зрелищных дисциплин АрМИ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объяснил нежелание военных подразделений стран НАТО участвовать в Армейских международных играх (АрМИ). Он отметил, что в Альянсе испугались рисков, связанных с продажей военной техники.

«Если у тебя техника хуже, завтра ты будешь хуже ее продавать», — рассказал Шойгу в интервью телеканалу «Звезда». Министр также добавил, что западные армейские подразделения не участвуют в состязаниях и по «политическим соображениям». Вместе с тем глава Минобороны отметил, что российская сторона была бы рада видеть страны НАТО на АрМИ-2019, пишет RT.

Армейские международные игры проходят в этом году в пятый раз, в них участвуют военнослужащие из 39 стран. Соревнования, как уточняет информагентство Nation News, проходят на территории 10 стран, в том числе в бывших союзных республиках: Белоруссии, Армении, Азербайджана. Организаторы уточняют, что более шести тысяч военных показывают мастерство в таких дисциплинах, как «Танковый биатлон», «Авиадартс», «Меткий стрелок» и другие. Игры, торжественно открытые 3 августа, завершаться 17 числа.