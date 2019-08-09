В Астрахани произошла авария с участием представительского лимузина Aurus с маршрутным такси. На место ДТП выезжали инспекторы городского ГИБДД, которые квалифицировали инцидент как незначительный. Пострадавших нет.
Фотографии инцидента появились в сообществе «Аварии Астрахань» в социальной сети «ВКонтакте». Судя по кадрам, ДТП произошло с маршрутным такси. «Микроавтобус отъезжал от остановки, когда зацепил авто представительского класса», — пишет портал «Астрахань24». После ЧП Aurus накрыли чехлом. «Зеркало Aurus оторвали», — передает слова очевидца ДТП «Пятый канал».
Бренд представительских автомобилей Aurus представлен лимузином, седаном, минивэном и внедорожником. Их специально разработали для первых лиц государства. Аналогичной маркой машин пользуются президент России Владимир Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Ранее были опубликованы первые фото кроссовера Aurus Komendant, пишет агентство Nation News.
В июле глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщили, что автомобиль Aurus Senat Sedan в розничной продаже будет стоить порядка 18 миллионов рублей. Точная цена будет известна, когда в Москве откроют шоурум. По словам главы ведомства, демонстрационный образец будет в новом, голубом цвете, а выставочная площадка откроется в Москве до конца августа.