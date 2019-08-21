21 августа 2019

Путин ответил на вопрос, чем он займется после 2024 года. ВИДЕО

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин ответил на вопрос, который волнует многих людейФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин сказал, что еще рано говорить о его статусе после 2024 года. Глава РФ сделал заявление на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й», — заявил президент, срок полномочий которого истекает через пять лет.

Переговоры с финским президентом прошли 21 августа, отмечает агентство Nation News. Говоря об их итогах, Путин отметил, что Москва довольна уровнем взаимоотношений с Хельсинки. Российский лидер упомянул, что были затронуты темы по двусторонней повестке и международной проблематике.

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