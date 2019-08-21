Владимир Путин ответил на вопрос, который волнует многих людей
Президент России Владимир Путин сказал, что еще рано говорить о его статусе после 2024 года. Глава РФ сделал заявление на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
«Что касается 2024 года, то об этом рано говорить. Сегодня еще 2019-й», — заявил президент, срок полномочий которого истекает через пять лет.
Переговоры с финским президентом прошли 21 августа, отмечает агентство Nation News. Говоря об их итогах, Путин отметил, что Москва довольна уровнем взаимоотношений с Хельсинки. Российский лидер упомянул, что были затронуты темы по двусторонней повестке и международной проблематике.