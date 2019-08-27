Власти Брянской области заявили, что не имеют отношения к внешнему виду коров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Брянске на сельскохозяйственной ярмарке на коров надели форму Советской Армии. Одно животное было в форме солдата, на другую корову надели рыжий парик и пилотку.

Хозяин компании, который выставил скот на ярмарку в необычном виде, заявил, что не видит в этом ничего страшного, сообщает телеканал 360. «Во время войны у нас они были в помощи? Грубо говоря, население кормили. Если бы не коровы, у нас бы погибли многие люди, которым нечего было есть», — пояснил он.

На видео можно наблюдать реакцию посетителей ярмарки. Кто-то считает такой вид домашнего скота проявлением патриотизма, а кто-то — чем-то ненормальным. В правительстве области и в администрации Брянска заявили, что внешний вид коров на ярмарке — инициатива владельца частного предприятия.

Видео: Vdrebezgi32 Коломейцев.