Лоза жестко ответил Собчак на предложение вернуть Крым Украине

Юрий Лоза (слева) заявил, что телеведущая работает на аудиторию Фото: Личная страница Юрия Лозы в Facebook

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Музыкант Юрий Лоза жестко ответил телеведущей Ксении Собчак на ее заявление о том, что присоединение Крыма к России было нарушением международных норм. Он считает, что журналистка говорит только то, что ей выгодно.

«Она „крякает“ там, где надо „крякать“, и то, что надо „крякать“. Если она приедет в какую-то страну, враждующую с Россией, она скажет, что Россия — враг и агрессор», — приводит слова певца « Царьград ». Лоза отметил, что высказываниям «тусовщицы» Собчак не стоит придавать значения.

Артист заявил, что телеведущая является «никем», а ее высказывания — ее личное дело, передает агентство Nation News. Лоза подчеркнул, что Собчак работает на аудиторию и не высказывает свое мнение политикам.

Ранее журналистка заявила, что Крым нужно вернуть Украине. При этом она отметила, что при нынешней политике России это невозможно. В беседе с «URA.RU» Собчак сказала, что ее высказывание не нужно воспринимать, как громкое заявление. Телеведущую за слова о принадлежности полуострова раскритиковали в Госдуме РФ и в Совете Федерации, а также в Крыму.