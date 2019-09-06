В Крыму ответили на заявление Собчак о статусе полуострова

Слова экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак о статусе Крыма являются спекуляцией. Об этом заявил журналистам заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук.
«Оценка Собчак стоила ей электоральной поддержки, которую она получила на выборах президента РФ в 2018 году. Ее мнение разделяет ничтожно малое число россиян… Считаю, что заявление Ксении Анатольевны — не более чем спекуляция», — рассказал он РИА «Новости». Форманчук также уточнил, что, по его мнению, сама Собчак прекрасно понимает, что передача Крыма Украина никогда не станет реальностью, так как за вхождение полуострова в состав России высказалось подавляющее большинство крымчан.
Ранее в эфире украинской радиостанции «НВ» Ксения Собчак публично заявила, что передача Крыма Украине невозможна при нынешней политике России, и это, по ее мнению, является правильным решением. В беседе с «URA.RU» Ксения Собчак сказала, что это высказывание не является громким заявлением, она лишь озвучила свою позицию, закрепленную еще в предвыборной кампании. Экс-кандидата в президенты России за ее слова о статусе Крыма жестко раскритиковали в Госдуме РФ и в Совете Федерации.