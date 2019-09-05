Сенатор Клинцевич заявил, что Собчак провалила «тест на гражданственность»

Журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак провалила «тест на гражданственность и патриотизм» из-за ответа о принадлежности Крыма. С таким заявлением выступил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.
«Вопрос о принадлежности Крыма — это, пожалуй, сегодня один из главных тестов на гражданственность и патриотизм, и Ксения Собчак его откровенно завалила», — пишет «
Ранее в эфире украинской радиостанции «НВ» Ксения Собчак заявила, что передача Крыма Украине невозможна при нынешней политике России, и это, по ее мнению, является правильным решением. В беседе с «URA.RU» Ксения Собчак сказала, что это высказывание не является громким заявлением, она лишь озвучила свою позицию, закрепленную еще в предвыборной кампании.