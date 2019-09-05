Сенатор Клинцевич заявил, что Собчак провалила «тест на гражданственность»

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Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц, кулак
Сенатор Франц Клинцевич назвал ответ Ксении Собчак на вопрос о принадлежности Крыма провальнымФото: Антон Белицкий © URA.RU

Журналистка и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак провалила «тест на гражданственность и патриотизм» из-за ответа о принадлежности Крыма. С таким заявлением выступил член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

«Вопрос о принадлежности Крыма — это, пожалуй, сегодня один из главных тестов на гражданственность и патриотизм, и Ксения Собчак его откровенно завалила», — пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу Клинцевича. При этом сенатор отметил, что при ответе на данный вопрос Собчак чувствовала себя дискомфортно, и признал ответ Собчак «провальным и непонятным».

Ранее в эфире украинской радиостанции «НВ» Ксения Собчак заявила, что передача Крыма Украине невозможна при нынешней политике России, и это, по ее мнению, является правильным решением. В беседе с «URA.RU» Ксения Собчак сказала, что это высказывание не является громким заявлением, она лишь озвучила свою позицию, закрепленную еще в предвыборной кампании.

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