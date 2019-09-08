На выборы в Иркутской области пришли вдвое больше избирателей, чем пять лет назад

Избирательная комиссия Иркутской области подвела итоги явки на 18.00 местного времени. По последним данным, свои голоса на различных выборах отдали 24% избирателей. На выборах в 2014 году желающих было практически вдвое меньше — явка на это время составила всего 15%.
«Явка избирателей на муниципальных выборах в Иркутской области на 18.00 составила 24%», — приводит слова представителя облизбиркома Илья Дмитриев РИА «Новости». В Иркутске, где выбирают новый состав думы, в голосовании участие приняли 21,34% избирателей.
Во втором по величине городе региона, Братске, за мэра и новую думу на выборах проголосовали 26% избирателей. В Тулуне, получившем печальную известность после масштабного наводнения, явка на выборах депутатов и главы составила 27,9%. Максимальное число избирателей отмечено в Катангском и Баяндаевском районах. Здесь свои голоса отдали свыше 55% человек.
Всего в регионе избираются 15 мэров и 15 глав муниципальных образований, депутаты 16 районных и пяти городских дум. В списке избирателей — более 1,2 млн иркутян.