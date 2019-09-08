На выборы в Иркутской области пришли вдвое больше избирателей, чем пять лет назад

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Единый день голосования 2019. Курган, избирательный участок, избирательная комиссия, урна с бюллетнями, выборы, бюллетени, голосование
В Иркутской области завершился Единый день голосованияФото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Избирательная комиссия Иркутской области подвела итоги явки на 18.00 местного времени. По последним данным, свои голоса на различных выборах отдали 24% избирателей. На выборах в 2014 году желающих было практически вдвое меньше — явка на это время составила всего 15%.

«Явка избирателей на муниципальных выборах в Иркутской области на 18.00 составила 24%», — приводит слова представителя облизбиркома Илья Дмитриев РИА «Новости». В Иркутске, где выбирают новый состав думы, в голосовании участие приняли 21,34% избирателей.

Во втором по величине городе региона, Братске, за мэра и новую думу на выборах проголосовали 26% избирателей. В Тулуне, получившем печальную известность после масштабного наводнения, явка на выборах депутатов и главы составила 27,9%. Максимальное число избирателей отмечено в Катангском и Баяндаевском районах. Здесь свои голоса отдали свыше 55% человек.

Всего в регионе избираются 15 мэров и 15 глав муниципальных образований, депутаты 16 районных и пяти городских дум. В списке избирателей — более 1,2 млн иркутян.

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