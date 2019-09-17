Жириновский сделал интересное предложение российским школьникам

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Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , указывает, портрет, жириновский владимир, жест рукой
Владимир Жириновский также призывал отменить в школах плохие оценкиФото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года в России с 1 сентября на 1 октября. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Вот смотрите: сейчас сентябрь, все пошли учиться… Полупустые международные лагеря, пансионаты, санатории», — приводит его слова News.ru. Жириновский отметил, что начало учебного года в сентябре лишает школьников возможности поехать отдыхать.

При этом лидер ЛДПР предложил учиться российским детям по июль. А под каникулы отвести только два месяца: август и сентябрь. Ранее Жириновский призвал отменить в школах оценки «два» и «кол». По его словам, если ученик не смог ответить или выполнить задание, ему самому будет неприятно.

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