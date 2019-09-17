Жириновский сделал интересное предложение российским школьникам

Владимир Жириновский также призывал отменить в школах плохие оценки
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года в России с 1 сентября на 1 октября. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».
«Вот смотрите: сейчас сентябрь, все пошли учиться… Полупустые международные лагеря, пансионаты, санатории», — приводит его слова
При этом лидер ЛДПР предложил учиться российским детям по июль. А под каникулы отвести только два месяца: август и сентябрь. Ранее Жириновский призвал отменить в школах оценки «два» и «кол». По его словам, если ученик не смог ответить или выполнить задание, ему самому будет неприятно.