В МЧС назвали слова, которые могут остановить агрессивную собаку

В ведомстве рекомендуют командами сбить с толку агрессивное животное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чтобы сбить с толку собаку, которая хочет вас покусать, необходимо воспользоваться общеизвестными командами. Такую рекомендацию для борьбы с агрессивным животным дали в МЧС России.

«Если агрессивная собака готова напасть, нужно остановиться и твердым голосом отдать ей команды: „Место!“, „Стоять!“, „Сидеть!“ или „Фу!“», — цитирует РИА «Новости» представителей МЧС. В ведомстве уточняют, что иногда животное может растеряться от нескольких команд.

Кроме того, в министерстве рекомендуют использовать против злобного животного зонтик, палки или камни, которые можно кинуть в собаку, отступая назад к укрытию. Если животное не останавливается, в МЧС рекомендуют постараться обмотать руку и предплечье плащом или пиджаком, чтобы спровоцировать собаку на укус, но и не получить травму. После этого человеку советуют бить животное по верхней челюсти, где находятся основные болевые точки.