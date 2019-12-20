Россия наложила вето на резолюцию о гумпомощи Сирии

Россия наложила вето на проект резолюции по Сирии, который в Совете Безопасности ООН был предложен Бельгией, Германией и Кувейтом. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сообщается, что резолюцию о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии поддержали 13 государств. Против продления помощи выступили две страны — Россия и Китай.
Авторы документа предлагали сохранить три пункта пропуска на границе Сирии с Ираком и Турцией, через которые представители ООН могли бы доставлять гуманитарную помощь, не получая разрешения от Дамаска. В Москве считают, что необходимо сохранить только два КПП на турецкой границе.
КПП на границе Сирии с другими странами действуют для доставки гуманитарных и медицинских грузов с 2014 года. С этого момента такой механизм работы ежегодно продлевали в ООН. Однако 10 января срок работы пунктов пропуска вновь истекает.