23 декабря 2019

США предупредили об атомном «рождественском подарке» из России

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Атомную подлодку «Новосибирск» назвали «рождественским подарком» для ВМС СШАФото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Россия в конце года выпустит атомную подводную лодку (АПЛ) усовершенствованного проекта «Ясень-М», получившую название «Новосибирск». Об этом сообщает американский журнал The National Interest, который окрестил подлодку «рождественским подарком» для военно-морских сил США.

«На воду спустится первая АПЛ проекта 885М „Ясень-М“», — сообщает обозреватель издания Марк Епископос. По словам эксперта, подлодки будет отличать более тихая работа, усовершенствованная бортовая техника, укороченный корпус и расширенный набор оружия с крылатыми ракетами особой дальности «Калибр-М». По характеристикам «Ясень-М» будет соответствовать американским субмаринам класса «Вирджиния», но станет доступнее по цене.

Первую лодку, по словам генерального директора «Севмаша» Михаила Будниченко, выпустят 25 декабря. Еще две подлодки такого типа будут заложены 9 мая, пишет агентство Nation News.

Ранее издание The National Interest назвало возможную продажу США атомных подводных лодок класса «Вирджиния» своим союзникам «худшим кошмаром» России и Китая.

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