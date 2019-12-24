Участники «Лидеров России» прошли испытание на наличие души и сердца

Сергей Кириенко рассказал, какие качества важны для управленцев Фото: пресс-служба конкурса АНО «Россия — страна возможностей»

Участники конкурса управленцев «Лидеры России» выполнили задание «Сердце Лидера», чтобы проявить свои душевные качества. О важности данного испытания рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«В прошлом году мы впервые сделали добавочное задание — социальное задание „Сердце Лидера“. Было достаточно много дискуссий, поскольку выбираем управленцев, а это, вроде, не совсем управленческий навык. Но, с другой стороны, — нет такого теста, который может проверить наличие души, сердца. Я убежден, что это важный критерий. Для госслужбы — это просто обязательное условие! Если сердца нет, никакие управленческие качества не помогут», — подчеркнул Кириенко.

В прошлом году участники конкурса придумали более тысячи проектов, а на этот раз количество предложений достигло более 21 тысячи. При этом, как отмечает Кириенко, данные проекты создаются не для галочки — даже после завершения конкурса участники не отказываются от задуманного и реализуют свои социальные проекты. По данным пресс-службы конкурса управленцев «Лидеры России», проекты не могут быть разовыми и должны приносить пользу обществу. Выполнение этого задания является одним из условий пропуска в суперфинал, который стартует 27 марта.

В этом году на конкурс «Лидеры России» пришло 233 830 заявок. К участию в первом этапе — дистанционном тестировании — оказались допущены лишь 91 355 участников (те, кто заполнил анкету и загрузил видеоинтервью). Во втором блоке дистанционного тестирования приняли участие уже 20 232 человека. А в полуфинал вышли лишь 3 392 участника. Конкурс «Лидеры России» реализуется по поручению Владимира Путина и является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей», которая объединяет 23 проекта.