В России за нарушение карантина по коронавирусу наказали более 500 человек

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Дети и карантин. Екатеринбург
Они привлечены к ответственности за административное правонарушениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Более 500 россиян, нарушивших карантин по коронавирусу, привлекли к ответственности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Они привлекаются к ответственности за нарушение административного законодательства», — приводит «Интерфакс» слова Волк. Проверкой россиян, находящихся на карантине, занимаются сотрудники полиции совместно с представителями Роспотребнадзора. Особенное внимание, как отмечает Волк, уделяется гражданам, приехавшим из-за границы и обязанным находиться в режиме самоизоляции.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой внести в УК РФ поправки, согласно которым за нарушение санитарно-эпидемиологических норм будет предусмотрено наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей или лишения свободы на срок до семи лет, передает РАПСИ. Ужесточить наказание за нарушение карантина также предложил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает агентство Nation News.

По данным портала Coronavirus-monitor на 26 марта, число случаев заражения COVID-19 в России составляет 844. Два человека скончались, 39 заболевших излечились.

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© Служба новостей «URA.RU»
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