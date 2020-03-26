В России за нарушение карантина по коронавирусу наказали более 500 человек

Они привлечены к ответственности за административное правонарушение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Более 500 россиян, нарушивших карантин по коронавирусу, привлекли к ответственности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Они привлекаются к ответственности за нарушение административного законодательства», — приводит «Интерфакс» слова Волк. Проверкой россиян, находящихся на карантине, занимаются сотрудники полиции совместно с представителями Роспотребнадзора. Особенное внимание, как отмечает Волк, уделяется гражданам, приехавшим из-за границы и обязанным находиться в режиме самоизоляции.

Ранее в Госдуме выступили с инициативой внести в УК РФ поправки, согласно которым за нарушение санитарно-эпидемиологических норм будет предусмотрено наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей или лишения свободы на срок до семи лет, передает РАПСИ . Ужесточить наказание за нарушение карантина также предложил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает агентство Nation News.

По данным портала Coronavirus-monitor на 26 марта, число случаев заражения COVID-19 в России составляет 844. Два человека скончались, 39 заболевших излечились.