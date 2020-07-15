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С 1 июля Центробанк РФ возобновил проверки и уже отозвал лицензию у «Народного банка Тувы», передает агентство Nation News . Это стало первым отзывом с 31 января нынешнего года, когда регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк», напоминает RT .

По словам управляющего директора, руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армена Даллакяна, в зоне риска находятся небольшие банки за пределами первой сотни, банки, специализирующиеся на кредитовании МСБ и населения и имеющие недостаточный запас по капиталу. Он подчеркнул, что большие банки должны сохранить конкурентные преимущества, при этом слабые кредитные организации станут еще слабее.

«В условиях пандемии количество отозванных лицензий в 2020 году, вероятно, не превысит 15, поскольку Банк России приостанавливал проведение выездных проверок на время карантина», — цитирует Кожекину РИА «Новости». Она отметила, что лицензии теряют те банки, которые еще до пандемии имели большой объем плохих активов. В следующем году темы отзыва должны ускориться, спрогнозировала Кожекина.

По итогам 2020 года лицензию могут потерять не более 15 российских банков. В прошлом году ее отозвали у 27 кредитных организаций. По мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, снижение темпов отзыва связано с приостановлением выездных проверок Центробанка РФ.

С 1 июля Центробанк РФ возобновил проверки банков и некредитных финансовых организаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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