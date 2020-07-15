14 июля 2020

Сколько банков закроются после пандемии. Мнение аналитиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
С 1 июля Центробанк РФ возобновил проверки банков и некредитных финансовых организаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

По итогам 2020 года лицензию могут потерять не более 15 российских банков. В прошлом году ее отозвали у 27 кредитных организаций. По мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, снижение темпов отзыва связано с приостановлением выездных проверок Центробанка РФ.

«В условиях пандемии количество отозванных лицензий в 2020 году, вероятно, не превысит 15, поскольку Банк России приостанавливал проведение выездных проверок на время карантина», — цитирует Кожекину РИА «Новости». Она отметила, что лицензии теряют те банки, которые еще до пандемии имели большой объем плохих активов. В следующем году темы отзыва должны ускориться, спрогнозировала Кожекина.

По словам управляющего директора, руководителя группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армена Даллакяна, в зоне риска находятся небольшие банки за пределами первой сотни, банки, специализирующиеся на кредитовании МСБ и населения и имеющие недостаточный запас по капиталу. Он подчеркнул, что большие банки должны сохранить конкурентные преимущества, при этом слабые кредитные организации станут еще слабее.

С 1 июля Центробанк РФ возобновил проверки и уже отозвал лицензию у «Народного банка Тувы», передает агентство Nation News. Это стало первым отзывом с 31 января нынешнего года, когда регулятор отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Аграрного профсоюзного акционерного коммерческого банка «Апабанк», напоминает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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