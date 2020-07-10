Деноминация потребует определенных затрат Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Проведение деноминации рубля по аналогии с реформой 1998 года в нынешних условиях не имеет смысла по трем основным причинам, считают опрошенные URA.RU экономисты. Тогда данная операция была оправдана резким ростом цен из-за высокой инфляции и значительным увеличением денежной массы, однако сейчас таких проблем не наблюдается.

«Рубль сегодня обеспечен большими золотовалютными запасами. Сейчас нет дефицита бюджета. Инфляция приемлемая. Так что никаких оснований для деноминации нет. А большой оборот денег — хороший фактор для нормального экономического роста», — назвал первую причину экс-министр экономики РФ, советник председателя правления ОАО «Роснано» Яков Уринсон.

Во-вторых, проведение деноминации требует определенных затрат, отмечает бывший сотрудник Министерства финансов РФ, директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев. «Придется печатать мелочь, а печать дороже самого номинала монеты. Поэтому мы и отошли от использования мелочи», — объяснил он.

С ним согласен экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов. По его словам, государству нужно будет потратиться на разработку нового дизайна банкнот, изготовление типографских клише, печать денег и проведение обменных операций в короткие сроки, что может вызвать нагрузку на банковскую систему. Еще одной причиной, почему реформа будет неразумной, является то, что большинство людей уже перешли на безналичный расчет, добавил эксперт.

Ранее аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил деноминировать рубль. Последний раз такое случалось в 1998 году (только курс был 1000:1). Главный аргумент экономиста — резко возросшее количество наличных денег в стране. По данным Центробанка, с начала июля объем наличных в России уже превысил рекордные 11,6 триллиона рублей, сообщает агентство Nation News.

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