20 июля 2020

В Госдуме хотят запретить комиссии за переводы внутри банка

© Служба новостей «URA.RU»
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Банкомат банка Открытие. Сургут, банкомат, пластиковая карта
Депутаты считают необходимость сместить баланс интересов от кредитной организации к клиентам Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В России предлагают запретить брать комиссию за переводы денег внутри одного банка. Соответствующий законопроект внесен в Государственную дума. Авторами инициативы стали депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.

Лидер фракции привел статистику Центробанка, согласно которой более 20% прибыли российских банков — это комиссионные доходы. В целом же доход достигает 1,7 триллиона рублей в год.

«Получается, что огромные прибыли банкиры получают не с кредитования бизнеса, а с небольших комиссий. По сути, это те самые деньги, которые банкиры просто вытаскивают из карманов россиян», — цитирует Миронова News.ru. Авторы инициативы подчеркивают, что банки получают «беспрецедентно высокие прибыли на фоне недокредитованности российской экономики».

В середине июня Сбербанк ввел комиссии в 1% для переводов через банкоматы. 14 июня в России вернули комиссию за межрегиональные переводы в рамках одной банковской системы, передает агентство Natuion News. Также Сбербанк начал взимать комиссию за внутренние онлайн-переводы и переводы через SMS в размере 1%, если их месячная сумма превысила 50 тысяч рублей со всех счетов. Однако лимит можно обойти, если пользоваться Системой быстрых платежей (СБП).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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