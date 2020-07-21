В Госдуме хотят запретить комиссии за переводы внутри банка

В России предлагают запретить брать комиссию за переводы денег внутри одного банка. Соответствующий законопроект внесен в Государственную дума. Авторами инициативы стали депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым.
Лидер фракции привел статистику Центробанка, согласно которой более 20% прибыли российских банков — это комиссионные доходы. В целом же доход достигает 1,7 триллиона рублей в год.
«Получается, что огромные прибыли банкиры получают не с кредитования бизнеса, а с небольших комиссий. По сути, это те самые деньги, которые банкиры просто вытаскивают из карманов россиян», — цитирует Миронова News.ru. Авторы инициативы подчеркивают, что банки получают «беспрецедентно высокие прибыли на фоне недокредитованности российской экономики».
В середине июня Сбербанк ввел комиссии в 1% для переводов через банкоматы. 14 июня в России вернули комиссию за межрегиональные переводы в рамках одной банковской системы, передает агентство Natuion News. Также Сбербанк начал взимать комиссию за внутренние онлайн-переводы и переводы через SMS в размере 1%, если их месячная сумма превысила 50 тысяч рублей со всех счетов. Однако лимит можно обойти, если пользоваться Системой быстрых платежей (СБП).
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.