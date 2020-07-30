Россиянам посоветовали отказаться от употребления мяса диких животных за границей. Рекомендации для туристов составил Роспотребнадзор.
«Из рациона путешественникам следует исключить все, что может содержать мясо или полуфабрикаты диких животных», — призывают специалисты. Также не рекомендуется есть и пить из чужой или грязной посуды. Прием пищи безопаснее всего организовывать на улице или в номере отеля, пишет РИА «Новости».
Турфирмы замалчивают о том, что в Турции зараженных коронавирусом путешественников помещают в дорогостоящие обсерваторы, передает телеканал 360. Стоимость пребывания там достигает 100 евро в сутки. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом на Черноморском побережье России стабильная. Он подчеркнул, что улучшение обстановки не значит, что пора отказываться от ограничений.
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