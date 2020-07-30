30 июля 2020

Что нельзя есть в отпуске за границей. Рекомендации Роспотребнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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Прогулка по Нормандии. Франция, уличное кафе, кафе, обед, французы
Туристам посоветовали обедать на улице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россиянам посоветовали отказаться от употребления мяса диких животных за границей. Рекомендации для туристов составил Роспотребнадзор.

«Из рациона путешественникам следует исключить все, что может содержать мясо или полуфабрикаты диких животных», — призывают специалисты. Также не рекомендуется есть и пить из чужой или грязной посуды. Прием пищи безопаснее всего организовывать на улице или в номере отеля, пишет РИА «Новости».

Турфирмы замалчивают о том, что в Турции зараженных коронавирусом путешественников помещают в дорогостоящие обсерваторы, передает телеканал 360. Стоимость пребывания там достигает 100 евро в сутки. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом на Черноморском побережье России стабильная. Он подчеркнул, что улучшение обстановки не значит, что пора отказываться от ограничений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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