В России пообещали внедрить сети 6G

В России могут появиться сети 6G. Об этом заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
«Такие планы тоже есть, но пока на начальном этапе», — рассказал Мантуров. По его словам, планы по 6G пока находятся «на уровне НИРовских подходов, которые есть у компаний — производителей». В первую очередь министр призвал развивать 5G.
Многие россияне выступили против внедрения сети. Теории заговора о вреде вышек 5G получили особую популярность во время пандемии коронавируса. Звучала версия, что через них распространяют инфекцию. Депутат Госдумы Евгений Федоров назвал вышки 5G иностранным оружием, которые могут быть использованы против россиян.
Настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов) призвал выходить на улицу и уничтожать вышки 5G. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко объяснил, что люди начинают бояться прогресса, когда не успевают к нему адаптироваться, пишет «Национальная служба новостей».
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