Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с посланием перед народом и парламентом республики. Среди главных тем его спича стали отношения с Россией — ранее под Минском были задержаны несколько десятков россиян, которых причисли к наемникам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». URA.RU собрало самые яркие комментарии россиян в соцсетях.
В своем послании Лукашенко отметил, что Белоруссия является единственным союзником России, однако Москва променяла «братские» отношения на «партнерские». Белоруссия будет принимать ответные меры в случае, если Россия будет стремиться дестабилизировать ситуацию в соседней стране, подчеркнул глава республики.
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