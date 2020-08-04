В соцсетях посмеялись над угрозами Лукашенко в сторону России. «Заигрался, картофельный папик»

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Заявления для прессы по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Москва, Кремль, 3 марта 2015 г. , лукашенко александр
Александр Лукашенко выступил с посланием к белорусскому народу Фото: Официальное интернет-представительство Президента России
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Ухудшение отношений России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с посланием перед народом и парламентом республики. Среди главных тем его спича стали отношения с Россией — ранее под Минском были задержаны несколько десятков россиян, которых причисли к наемникам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». URA.RU собрало самые яркие комментарии россиян в соцсетях.

В своем послании Лукашенко отметил, что Белоруссия является единственным союзником России, однако Москва променяла «братские» отношения на «партнерские». Белоруссия будет принимать ответные меры в случае, если Россия будет стремиться дестабилизировать ситуацию в соседней стране, подчеркнул глава республики.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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