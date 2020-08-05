От коронавируса умерли уже 700 тысяч человек

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Россия занимает 11-е место в мире по числу погибших от COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В мире уже более 700 тысяч человек скончались после заражения коронавирусом нового типа. Россия занимает 11-е место в мире по числу погибших, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По информации исследовательской организации, с начала пандемии COVID-19 его жертвами стали 700 647 человек. К среде, 5 августа, коронавирус подтвержден у 18 697 882 человек, почти 12 миллионов человек выздоровели.

Наибольшее количество заразившихся и умерших зафиксировано в США — более 156,7 тысяч погибших при 4,7 миллиона случаев коронавируса. Далее идет Бразилия, где скончались более 95,8 тысячи человек при 2,8 миллиона случаев заражения. Россия занимает третье место по числу зараженных — 861 423 больных, и 11 место по количеству летальных исходов — 14 351. В пятерке регионов по числу зараженных оказалась Свердловская область — 21 361 человек, скончались 294 уральцев.

Первым очагом коронавируса SARS-CoV-2 в декабре 2019 года стал китайский город Ухань, напоминает «Царьград». К августу 2020 года распространение инфекции в мире только ускоряется и даже близко не движется к тому, чтобы завершиться, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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