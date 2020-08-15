При массовой вакцинации людей, коронавирус может видоизмениться и приспособиться к сыворотке, из-за чего она может потерять эффективность. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций научного центра «Вектор» Александр Чепурнов.
«Существует вероятность, что через какое-то время у вируса, находящегося под таким давлением от вакцин, произойдет отбор мутаций. Это позволит ему уклоняться от антител, обходить защиту иммунитета. Но в настоящий момент такой изменчивости у коронавируса не наблюдается, поэтому угрозы нет», — рассказал URA.RU Чепурнов.
Следующая неделя обещает принести больше ясности в этом вопросе, так как разработчики российской вакцины должны опубликовать отчеты о проделанной работе и исследованиях, отмечает эксперт. Кроме того, станет понятно, насколько велик риск побочных эффектов. «После публикации этих материалов станет понятно, проверены ли все угрозы», — рассказал ученый.
URA.RU направило письменный запрос в Минздрав РФ. Агентство поинтересовалось, действительно ли коронавирус может мутировать и лишить вакцину эффективности. На момент публикации материала ответ не поступил.
Ранее сообщалось, что в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Она получила название «Спутник V». Позднее ученые подвергли сомнению безопасность и эффективность вакцины, а в Минздраве Германии заявили, что вакцина не поступит в Европу, пока не пройдет дополнительные тестирования.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.