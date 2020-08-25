Путин снял с должности высокопоставленного силовика

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Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Екатеринбург, миронов алексей, фсин россии
Причины ухода замдиректора ФСИН не называются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин освободил от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Владимира Бурыкина. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации 25 августа.

«Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — передает RNS. Причины снятия Бурыкина с должности не называются.

Владимиру Бурыкину 65 лет. До работы в ФСИН он занимал пост начальника управления ФСБ России по Калужской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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