Путин снял с должности высокопоставленного силовика

Причины ухода замдиректора ФСИН не называются
Президент России Владимир Путин освободил от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Владимира Бурыкина. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации 25 августа.
«Освободить Бурыкина Владимира Николаевича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», — передает
Владимиру Бурыкину 65 лет. До работы в ФСИН он занимал пост начальника управления ФСБ России по Калужской области.
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