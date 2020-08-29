29 августа 2020

Коронавирусом в мире заразились 25 млн человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия находится на четвертом месте в мире по числу зараженных в стране Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С начала пандемии коронавируса в мире зарегистрировано более 25 млн случаев заражения инфекцией. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что почти 843 тысячи человек с COVID-19 скончались. Более 16,4 млн заболевших удалось справится с инфекцией, сообщает argumenti.ru.

США остаются лидерами по уровню заболеваемости. По данным университета, в стране зафиксировано 5 961 582 случая заражения. На второй строчке Бразилия, где коронавирусом заразились 3 846 153 человека. Третье место досталось Индии с 3 542 733 случаями заболевания. Россия в этом списке на четвертом месте — 982 573 заражения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что грипп не способен подавлять коронавирус, передает «Царьград». По ее словам, если заболеть одновременно гриппом и COVID-19, болезнь будет протекать намного тяжелее. Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что пандемия может закончиться сама по себе через год или два.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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